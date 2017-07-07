Трамп пригрозив Пхеньяну жорсткою відповіддю на ракетні випробування

США можуть вжити "досить жорстких заходів" у відповідь на ракетні випробування КНДР. Про це американський президент Дональд Трамп заявив у четвер, 6 липня, під час свого візиту до Варшави, як пише DW.

"Президент Польщі Анджей Дуда і я закликаємо всі країни протистояти цій глобальній загрозі та публічно показати Північній Кореї, що за їх дуже, дуже погану поведінку будуть наслідки", - додав Трамп.

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У той же час міністр оборони США Джеймс Меттіс переконаний, що мова не йде про військові заходи. "Не думаю, що самі по собі ці ракетні випробування наближають нас до війни. Президент і держсекретар ясно дали зрозуміти, що ми будемо діяти дипломатичними і економічними методами", - зазначив глава Пентагону.

5 липня постпред США при ООН Ніккі Хейлі заявила, що Вашингтон у найближчі дні представить в Радбезі ООН проект резолюції, який передбачає посилення санкцій проти КНДР. Вона додала, що Сполучені Штати готові використовувати "на повну палітру своїх можливостей" у цьому конфлікті, включаючи військові засоби. "Але ми вважали за краще б не йти в цьому напрямку", - уточнила Хейлі.

Рано вранці у вівторок, 4 липня, КНДР провела успішне випробування першої в історії країни міжконтинентальної балістичної ракети. Пхеньян заявляє, що ракета може уразити ціль в будь-якій точці світу. За даними міністерства оборони Японії, політ північнокорейської ракети тривав близько 40 хвилин. Вона подолала відстань 900 км, піднявшись на висоту більше 2500 км, перш ніж впала в море в ексклюзивній економічній зоні Японії.