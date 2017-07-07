Трамп пригрозив Пхеньяну жорсткою відповіддю на ракетні випробування
Президент США заявив, що КНДР чекають наслідки за "погану поведінку". Глава Пентагону Джеймс Меттіс впевнений, що про військові заходи мови не йде.
США можуть вжити "досить жорстких заходів" у відповідь на ракетні випробування КНДР. Про це американський президент Дональд Трамп заявив у четвер, 6 липня, під час свого візиту до Варшави, як пише DW.
"Президент Польщі Анджей Дуда і я закликаємо всі країни протистояти цій глобальній загрозі та публічно показати Північній Кореї, що за їх дуже, дуже погану поведінку будуть наслідки", - додав Трамп.
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У той же час міністр оборони США Джеймс Меттіс переконаний, що мова не йде про військові заходи. "Не думаю, що самі по собі ці ракетні випробування наближають нас до війни. Президент і держсекретар ясно дали зрозуміти, що ми будемо діяти дипломатичними і економічними методами", - зазначив глава Пентагону.
5 липня постпред США при ООН Ніккі Хейлі заявила, що Вашингтон у найближчі дні представить в Радбезі ООН проект резолюції, який передбачає посилення санкцій проти КНДР. Вона додала, що Сполучені Штати готові використовувати "на повну палітру своїх можливостей" у цьому конфлікті, включаючи військові засоби. "Але ми вважали за краще б не йти в цьому напрямку", - уточнила Хейлі.
Рано вранці у вівторок, 4 липня, КНДР провела успішне випробування першої в історії країни міжконтинентальної балістичної ракети. Пхеньян заявляє, що ракета може уразити ціль в будь-якій точці світу. За даними міністерства оборони Японії, політ північнокорейської ракети тривав близько 40 хвилин. Вона подолала відстань 900 км, піднявшись на висоту більше 2500 км, перш ніж впала в море в ексклюзивній економічній зоні Японії.