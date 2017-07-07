В мережу виклали перше селфі із Лукашенком

В мережі з’явилось перше, як вважають ЗМІ, повноцінне селфі білоруського президента Олександра Лукашенка, яке було зроблено під час Парламентської асамблеї ОБСЄ у Мінську, пише ТСН.

Зазначається, що знімок у своєму Instagram опублікувала користувач під ніком vikki_by. Хоч доступ до акаунту був швидко закритий, ЗМІ встигли зберегти знімок.

Є припущення ЗМІ, що акаунт належить Вікторії Рачицькій-Кареліт – доньці бізнесмена, який входить у ТОП-200 найбагатших бізнесменів. При цьому зазначається, що чоловік жінки - Марк Керілет - працює у віденському офісі ОБСЄ.

Як повідомляв УНІАН раніше, президент Білорусі Олександр Лукашенко найближчим часом планує відвідати Україну. За її словами, сьогодні в Мінську на полях літньої сесії Парламентської асамблеї ОБСЄ вона провела коротку розмову з президентом Білорусі.