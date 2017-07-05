Лукашенко збирається до України - Геращенко (фото)
Лукашенко, за словами Геращенко, планує найближчим часом відвідати Україну.
Президент Білорусі Олександр Лукашенко найближчим часом планує відвідати Україну.
Про це перший заступник голови Верховної Ради Ірина Геращенко написала на своїй сторінці у Facebook.
За її словами, сьогодні в Мінську на полях літньої сесії Парламентської асамблеї ОБСЄ вона провела коротку розмову з президентом Білорусі.
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"Лукашенко сказав, що планує найближчим часом відвідати Україну й обговорити весь спектр двосторонніх взаємин", - повідомила Геращенко.
"Я, в свою чергу, розповіла, що тільки но закінчилася робота Мінських груп, чергового засідання, що українська сторона робить все, аби був прогрес, у першу чергу в безпековому і гуманітарному блоці, але поки що, на жаль, немає результатів... І що найбільше нам болить питання безпеки на Донбасі і заручників...", - заявила вона.
Як повідомляв УНІАН, Порошенко у квітні запросив президента Білорусі Лукашенка відвідати Україну з візитом влітку.