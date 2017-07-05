Лукашенко збирається до України - Геращенко (фото)

Президент Білорусі Олександр Лукашенко найближчим часом планує відвідати Україну.

Про це перший заступник голови Верховної Ради Ірина Геращенко написала на своїй сторінці у Facebook.

За її словами, сьогодні в Мінську на полях літньої сесії Парламентської асамблеї ОБСЄ вона провела коротку розмову з президентом Білорусі.

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"Лукашенко сказав, що планує найближчим часом відвідати Україну й обговорити весь спектр двосторонніх взаємин", - повідомила Геращенко.

"Я, в свою чергу, розповіла, що тільки но закінчилася робота Мінських груп, чергового засідання, що українська сторона робить все, аби був прогрес, у першу чергу в безпековому і гуманітарному блоці, але поки що, на жаль, немає результатів... І що найбільше нам болить питання безпеки на Донбасі і заручників...", - заявила вона.

Як повідомляв УНІАН, Порошенко у квітні запросив президента Білорусі Лукашенка відвідати Україну з візитом влітку.