Трамп зійшовся в герці у Twitter з дочкою Клінтон через Іванку Трамп

Дональд Трамп і колишня "перша дочка" США Челсі Клінтон влаштували бурхливу дискусію в Twitter про правомірність рішення президента США поступитися на час своїм місцем поряд із лідерами інших держав на саміті G20 своій дочці Іванці, передає Російська служба Бі-бі-сі.

Уранці в понеділок, 11 липня, Дональд Трамп написав у Twitter: "Я попросив Іванку потримати місце. Це зовсім стандартно. Ангела М згодна!"

В наступному твіті він додав: "Якщо б Челсі Клінтон попросили потримати місце матері, поки її мати здає нашу країну, то фейкові новини вибухнули б криками: "Челсі у президенти!".

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Челсі Клінтон, якій було 12 років, коли її батько став президентом США, відповіла: "Доброго ранку, пане президент. Ні моя мати, ні мій батько ніколи б не попросили мене про це. Ви здавали нашу країну? Сподіваюся, ні".

8 липня Іванка Трамп ненадовго зайняла місце батька під час одного з засідань на саміті "Великої двадцятки" в Гамбурзі. Це сталося, коли Трамп залишив засідання, присвячене Африці, щоб провести переговори з президентом Індонезії Джоко Відодо. Зайнявши місце батька, Іванка Трамп опинилася поруч з прем'єр-міністром Великобританії Терезою Мей і головою КНР Сі Цзіньпіном.

Як зазначають ЗМІ, цей випадок можна назвати безпрецедентним, оскільки подібної ситуації в історії самітів G20 не було.

Іванка Трамп, у якої є свій робочий кабінет у Білому домі, є офіційною радницею свого батька. Однак у випадку, якщо лідер країни змушений бути відсутнім на одному із засідань G20, його місце, звичайно, займає посадова особа більш високого рангу.

Вчинок Іванки Трамп і її батька викликав обурення користувачів соціальних мереж, які вважали, що вона не внесла помітний вклад у дискусію про проблеми охорони здоров'я і міграції в Африці.

Представник Білого дому Сара Хакабі Сандерс сказала, що твіт Трампа не був атакою на Клінтонів, а швидше "це була відповідь на обурливий напад на старшого радника Білого дому".

"Якби у неї було інше прізвище, я думаю, її би постійно вихваляли, а не нападали на неї", - додала Сандерс, підкресливши, що вона вважає, що "ми повинні пишатися пані Трамп".

Незважаючи на політичне суперництво їх сімей, Челсі Клінтон та Іванка Трамп, яким відповідно 37 і 35 років, раніше говорили, що вони "дуже хороші друзі".

З тих пір, як її мати програла президентські вибори в 2016 році, Челсі Клінтон часто критикує у соціальних мережах нинішнього президента США і політику його адміністрації.

У свою чергу, Трамп минулого місяця опублікував цілу серію постів у Twitter зі звинуваченнями сім'ї Клінтон в недоречних зв'язках з Росією.