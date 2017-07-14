Напад на готель в Хургаді: поранено росіянку і 5 туристів із Німеччини

В результаті нападу невідомого з ножем в одному з готелів в єгипетській Хургаді поранена громадянка РФ, заявили "Інтерфаксу" в генконсульстві Росії в Хургаді.

"За попередніми даними, в результаті нападу поранено громадянку РФ. Жінка отримала кілька ножових поранень", - сказав співрозмовник агентства.

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За його словами, поранена перебуває під наглядом лікарів "і на даний момент її життю нічого не загрожує".

Також Європравда з посиланням на місцевий сайт Dostor.org повідомляє, що поранено 5 туристів з Німеччини.

Раніше повідомлялося, що при нападі на готель в Хургаді загинули двоє туристів, імовірно з України, ще четверо отримали поранення. Нападник був затриманий.