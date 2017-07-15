Чоловік, який напав на туристів у Хургаді, отримував накази від бойовиків ІДІЛ - ЗМІ

Озброєний чоловік, який напав на туристів на курорті в Хургаді в Єгипті, мав зв'язки з бойовиками терористичної організації ІДІЛ і отримував від них накази. Про це повідомляє Bild.

"Він контактував з бойовиками в інтернеті, і саме від них отримав наказ напасти на іноземців", - йдеться в повідомленні.

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Як повідомляв УНІАН, 14 липня в Хургаді в одному з місцевих готелів злочинець напав з ножем на іноземних туристів. В результаті інциденту були вбиті дві громадянки ФРН, поранення отримали дві громадянки Вірменії, мешканка Чехії та росіянка.