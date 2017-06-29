Глава МЗС ФРН заявив про ознаки зближення Росії і США щодо Сирії

Міністр закордонних справ Німеччини Зігмар Габріель (Sigmar Gabriel) бачить ознаки надії на співпрацю Росії і США щодо врегулювання сирійського конфлікту, передає DW.

"Ми сподіваємося, що це (співпраця. - Ред.) буде і далі розвиватися, і в підсумку справа дійде до політичного процесу, за результатами якого пан Асад не зможе залишатися президентом", - підкреслив глава МЗС Німеччини.

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Днем раніше, 28 червня, під час прес-конференції в Краснодарі Габріель вступив у суперечку зі своїм російським колегою Сергієм Лавровим про режим Башара Асада в Сирії. Коментуючи заяву США про підготовку військами Асада нової хімічної атаки, глава МЗС РФ звинуватив Вашингтон у тому, що той "провокує і створює приводи для ударів по сирійської урядової армії".

У свою чергу Зігмар Габріель дорікнув Лаврову у спробі представити нинішній сирійський уряд як "миролюбний режим". "Президент Асад очолює режим, який в змозі піддавати тортурам тисячі людей, - сказав глава німецького зовнішньополітичного відомства. - Я впевнений, що сирійським військовим не складе праці застосувати хімічну зброю проти супротивників Асада".