США застерегли Польщу щодо впровадження суперечливої судової реформи

Державний департамент США застерігає Польщу щодо впровадження суперечливої судової реформи, яка може підірвати незалежність судів та послабити верховенства права в Польщі.

Про це йдеться у заяві Держдепартаменту США, пише Європейська правда.

"Польський уряд продовжує впроваджувати законодавство, яке може підірвати незалежність судів та послабити верховенство права в Польщі. Ми закликаємо всі сторони гарантувати, щоб будь-яка судова реформа не порушувала конституцію Польщі чи міжнародно-правові зобов'язання та поважала принципи незалежності суддів та поділу влади", - йдеться в заяві.

У Держдепі наголосили, що міцна та здорова демократія в Польщі, близького союзника США, є життєво важливою для відносин між двома країнами.

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Нагадаємо, вночі 22 липня Сенат Польщі попри протести ухвалив підтриманий раніше Сеймом закон про Верховний суд.

Аби закон набув чинності, його ще повинен підписати президент Польщі Анджей Дуда.

Як відомо, опозиція вважає документ "замахом на демократію" в країні. Його прийняття супроводжується масовими протестами. Документ зустрів критику і за кордоном.

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Згідно із законом, Верховний суд країни підпорядковуватиметься міністерству юстиції. Глава мін’юсту зможе самостійно призначати голів апеляційних та окружних судів, без консультацій з представниками органів правосуддя. Також закон надає депутатам роль у виборі членів Національної судової ради - органу, який призначає суддів.