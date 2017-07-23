Біля Ісландії знайшли потонуле на початку війни нацистське судно із 4 тоннами золота

Група британських мисливців за скарбами знайшла скриню із золотом нацистів, вартість якого оцінюється у 100 мільйонів фунтів стерлінгів.

Як повідомляє Daily Mail, німецьке вантажне судно затонуло біля узбережжя Ісландії.

Дослідники британської компанії Advanced Marine Services виявили ящик, що містить до чотирьох тонн цінного металу. Припускається, що золото було взяте з банків Південної Америки і завантажене у судно SS Minden, яке затонуло у 1939 році.

Ймовірно, судно затонуло на відстані 120 міль (193 км – ред.) на південний схід від Ісландії 24 вересня 1939 року, незабаром після початку Другої світової війни.

Advanced Marine Services звернулася до ісландського уряду з надією отримати дозвіл зробити отвір у кораблі, щоб дістатися до ящика з золотом.

Мисливці за скарбами хочуть відправити вміст скрині у Великобританію, пише The Sun.

Раніше у цьому році групу британських дослідників звинувачували в пошуках уламків німецького вантажного судна без належного ліцензування.

Читайте такожУ Польщі опублікували дані понад 8 тисяч співробітників концтабору Аушвіц в Освенцимі

Директор ісландської берегової охорони Георг Ларусон, повідомив, що британці не мають дозволу на пошук в ісландських водах.

Зазначається, що SS Minden почав свій шлях з Бразилії 6 вересня 1939 р. після того, як службовці банку Banco Germanico, дочки German Dresdner bank, допомогли завантажити вантаж на судно.

Коли корабель був помічений британськими крейсерами HMS Calypso та HMS Danedin, Адольф Гітлер наказав капітану SS Minden навмисно потопити корабель, щоб Королівський флот не захопив вантаж.

Екіпаж Minden був врятований британським кораблем Danedin і доставлений до військово-морської бази Scapa Flow на Оркнейських островах в Шотландії.