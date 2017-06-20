В Аргентині знайдено скарб із нацистськими артефактами (відео)
У загальній складності знайдено 75 предметів, у тому числі бюст Адольфа Гітлера, фігура нацистського орла і пісочний годинник зі свастикою.
Поліція виявила схованку в будинку неподалік від Буенос-Айреса, у якому опинилася, імовірно, найбільша колекція нацистських артефактів в історії країни. Про це повідомляє Associated Press.
У загальній складності знайдено 75 предметів, у тому числі бюст Адольфа Гітлера, фігура нацистського орла і пісочний годинник зі свастикою. Влада Аргентини вважає, що знайшли артефакти, які належали високопоставленим чиновникам Третього рейху.
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«Наші попередні дослідження показали, що це оригінальні артефакти», — повідомила міністр безпеки Аргентини Патрісія Буллріх, додавши, що поруч з ними знайдені фотографії нацистів, які позують з цими предметами.
В даний час поліція намагається встановити, хто доставив артефакти в Аргентину.
Раніше повідомлялося, що картини Гітлера виставлені на торги.