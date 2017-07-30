У Китаї пройшов військовий парад за участю 12 тисяч військовослужбовців (фоторепортаж)

У Китаї пройшов ювілейний військовий парад Народно-визвольної армії Китаю з демонстрацією нової техніки, в тому числі міжконтинентальної. Про це повідомляє DW.

Це був перший парад, проведений на військовій базі. Присвячувався він 90-річчю створення армії Китаю. Понад 40 відсотків техніки було представлено на ньому вперше.

Парад, підготовка до якого до останнього моменту була засекречена, пройшов у неділю, 30 липня, не у столиці країни, а на півночі Китаю в автономному районі Внутрішня Монголія на полігоні Чжужіхе.

Читайте такожПариж відзначає військовим парадом День взяття Бастилії (фоторепортаж)

Участь в ньому взяли понад 12 тисяч військовослужбовців, а також було задіяно 129 військових літаків, 571 одиниця наземної техніки. Серед демонстрованої нової техніки - нова міжконтинентальна балістична ракета DF-31AG.

Парад прийняв голова КНР Сі Цзіньпін. Виступаючи перед солдатами, керівник Китаю заявив, що НВАК, день створення якої вважається 1 серпня 1927 року, "здатна перемогти всіх загарбників і захистити інтереси Китаю і його національний суверенітет".

Як наголошується, в березні 2017 року у Китаї було затверджено найвищий військовий бюджет за всю історію країни. Він становить 142 млрд євро. Разом з тим, збільшення витрат на оборону на 7% є найнижчим показником за останні двадцять років. Модернізація збройних сил передбачає скорочення чисельного складу військовослужбовців на 300 тисяч осіб. Незважаючи на це, НВАК залишається найбільшою в світі армією з близько 2 млн осіб.

За даними дослідження, представленого нещодавно берлінським інститутом MERICS, який займається вивченням сучасної політики Китаю, НВАК готова до дій далеко за межами країни. Протягом десятиліть Пекін проголошував політику неприєднання. Тепер, відзначають автори дослідження, Китай має намір активно брати участь у створенні світової системи безпеки.