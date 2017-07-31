Шотландія просить захистити виробництво віскі після "брексит"

Шотландський уряд закликав Британію законодавчо захистити експорт віскі після Brexit. Про це пише The Independent.

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Міністр економіки Шотландії Кіт Браун у світлі візиту міністра закордонних справ Ліама Фокса в США цього тижня написав міністрам Великобританії, закликаючи до захисту індустрії шотландського віскі.

Шотландія заробляє на цій промисловості близько 4 мільярдів фунтів стерлінгів на рік, а визначення стандарту віскі в Євросоюзі захищає продаж від низькосортних і нестандартних продуктів.

"Крім того, що віскі є ключовою частиною шотландської культури і самобутності, ця індустрія підтримує близько 20 000 робочих місць. США в обговореннях Трансатлантичного торговельного та інвестиційного партнерства ясно дали зрозуміти, що вони підтримають послаблення визначення стандарту віскі, що відкриє ринок для низки продуктів, які наразі не відповідають цьому стандарту", - сказав міністр.

Шотландія закликає Британію зберегти законодавче визначення віскі, яке зараз діє в ЄС, і після виходу з Союзу.

Як відомо, у червні минулого року у Великобританії відбувся референдум, на якому велика частина населення країни підтримала "брексит". Це призвело до відставки прем'єр-міністра країни Девіда Кемерона.