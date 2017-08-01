Влада Італії не досягла угоди з правозахисниками по нелегальних мігрантах

Уряд Італії не зміг досягти угоди з неурядовими організаціями з питання нових норм надання допомоги мігрантам в морі. Про це агентству ANSA повідомили в МВС Італії, передає ТАСС.

Лише дві з восьми організацій, що надають допомогу в Сицилійському протоці - Save the children і Moas - підписали розроблений італійським відомством кодекс норм.

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При цьому "Лікарі без кордонів" і низка інших організацій відмовилися підписувати документ, стверджуючи, що він перешкоджає їхній роботі, порушує принципи гуманітарної діяльності і навіть є незаконним.

Нові норми передбачають дотримання 13 пунктів. У їх числі заборона на захід кораблів неурядових організацій в територіальні води Лівії (за винятком особливих ситуацій), заборона на подачу сигналів човнам із мігрантами, заборона пересаджувати врятованих на інші кораблі, а також вимога повідомляти владі про джерела фінансування організацій. Крім того, італійська влада наполягає на тому, щоб на суднах неурядових організацій були присутні співробітники італійської поліції.

Усі екіпажі неурядових організацій повинні відповідати вимогам і володіти необхідним обладнанням для порятунку і перевезення людей, а також на борту мають бути холодильники для зберігання трупів загиблих. МВС погрожує санкціями організаціям, що не підписали кодекс, аж до закриття доступу в італійські порти.