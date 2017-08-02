У Португалії легкомоторний літак екстрено сів на пляжі, загинули двоє відпочивальників (відео)
22:26, 02 серпня 2017Світ
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Загиблими виявилися 8-річна дівчинка і дорослий чоловік, які знаходилися на пляжі.
Літак приземлився на пляж / фото twitter.com/omalestafeito
У Португалії на пляжі на околицях Лісабона в результаті екстреної посадки легкомоторного літака Cessna-152 на пляжі загинули 8-річна дівчинка і дорослий чоловік, передає Медуза.
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Загиблі перебували на пляжі, літак при приземленні врізався в них. Інформації про інших постраждалих немає.
Пілот і пасажир літака перебувають у поліції, повідомляє Publico.
Двоє людей загинули на португальському узбережжі внаслідок аварійної посадки літака
Раніше УНІАН повідомляв, що в американському штаті Юта невеликий легкомоторний літак упав на шосе. У результаті події загинули чотири людини.
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