Ранок президента США: Трамп починає день із перегляду позитивних новин про себе – ЗМІ

З початку президентства Дональда Трампа, для нього підготовлена спеціальна папка із позитивними новинами про американського лідера. Оновлюється вона двічі на день – перший раз близько 9:30 і наступний – о 16:30. Про це пише VICE News з посиланням на джерела у Білому домі.

Зазначається, що папка наповнюється скріншотами улесливих новин про Трампа, а іноді просто фото Трампа із телебачення, які виглядають потужними. В самій адміністрації Трампа такі документи називають «пропагандистськими» через вибірковість новин.

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Так, співробітники білого дому моніторять новини на відомих телеканалах CNN, MSNBC та Fox News. Також відслідковуються новини в інтернеті та часописах і щопівгодини до Білого дому приходять електронні листи зі "позитивними відгуками" про президента.

Як повідомляв УНІАН раніше, число американців, незадоволених роботою Дональда Трампа на посту президента США, зросла до 56%.

Кількість незадоволених роботою Трампа зросла до найвищого рівня з початку його терміну. Роботу Трампа на посаді президента схвалюють 38% опитаних, у той час як 58% громадян не підтримують політику глави держави.