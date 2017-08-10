Японія заявила про готовність збивати ракети КНДР при спробі атакувати військову базу США

Японські військові отримають право збивати ракети Північної Кореї, які можуть бути запущені по військовій базі США на Гуамі. Про це заявив міністр оборони Японії Іцунорі Онодера, передає Reuters.

Онодера повідомив оборонного комітету парламенту Японії про готовність перехопити ракети КНДР, які можуть атакувати військову базу в Гуамі. Крім того, японська сторона буде розцінювати можливі пуски ракет як загрозу існуванню Японії.

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При цьому військові експерти заявили Reuters, що в дійсності Японія не має в своєму розпорядженні засобів для перехоплення балістичних ракет над своєю територією. Зазначимо, Гуам знаходиться в західній частині Тихого океану, і в разі запуску ракет з боку КНДР вони будуть перетинати повітряний простір Японії.

Як повідомляв УНІАН, КНДР заявила про можливість нанесення ракетних ударів по військових базах США в районі острова Гуам. Пхеньян «попередив, що він готовий вести тотальну війну, якщо Вашингтон почне превентивну війну проти нього».