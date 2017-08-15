Бойовики напали на дві бази миротворців у Малі, є загиблі

Невідомі атакували дві бази місії ООН в Малі, унаслідок чого загинули 9 осіб. Про це повідомляє ТСН з посиланням на Associated Press.

Озброєні бойовики напали на базу в Дуенца і Тімбукту. Унаслідок нападу на табір в Дуенца загинув один із солдатів, що захищали табір, і співробітник місії. Під час перестрілки також загинули двоє нападників.

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Під час нападу на базу місії ООН в Тімбукту загинули семеро осіб, ще семеро людей отримали поранення. Reuters уточнює, що серед загиблих – п'ятеро місцевих охоронців, жандарм і цивільний. Напад бойовиків було відбито, четверо з них загинули.

Ісламісти часто нападають на бази миротворців ООН в Малі, в результаті чого загинули вже більше 100 миротворців. Місія ООН у Малі – найбільш смертоносна в історії організації.