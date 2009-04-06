Землетрус в Італії: «ситуація апокаліптична» (фото)
Берлусконі відмінив візит до Москви
У центральній частині Італії, регіоні Абруццо в ніч на понеділок і вранці стався потужний землетрус силою 6,3 балу за шкалою Ріхтера. За останніми даними, загинули більше 50 осіб. Серед них є діти.
|Фото AP
|Фото Reuters
За свідченням очевидців, в деяких населених пунктах в гірських районах навколо Аквіли "ситуація апокаліптична".
За словами спостерігачів, це один з найсильніших землетрусів за останні роки в центральній Італії, активній сейсмічній зоні. Невеликі підземні поштовхи там спостерігалися впродовж всього останнього місяця, але ніхто не чекав значнішого землетрусу.
|Rainews24
|Rainews24
|Rainews24
Служби порятунку оголосили про закриття ряду доріг, зокрема ділянка автостради, що сполучає Рим і Аквілу. Про пошкодження мостів і залізниці не повідомляється.
Голова ради міністрів Італії Сильвіо Берлусконі прибув в зону, що постраждала від землетрусу, передає ІТАР-ТАРС. У зв`язку з цим він відміняє запланований візит до Росії. У понеділок прем`єр-міністр Італії повинен був очолити найбільшу місію італійських підприємців, що прибуває до Москви. На вівторок були заплановані його зустрічі з президентом і прем`єр-міністром РФ Дмитром Медведєвим і Володимиром Путіним.