Крейг знову зіграє Джеймса Бонда в новому фільмі

Актор Деніел Крейг зізнався, що знову виконає роль Джеймса Бонда в новому фільмі. Про це повідомляє ВВС.

Акторові було поставлено питання, чи буде він знову грати секретного агента під час його виступу в американському чат-шоу. Крейг відповів лаконічно: "Так".

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Подробицями він не поділився з глядачами.

Раніше Крейг заявляв, що «він краще розкриє собі вени, ніж зніметься у фільмі про агента 007», хоча пізніше сказав, що зробив це зопалу.

За повідомленнями ЗМІ, фільм про Бонда вийде у 2019 році.