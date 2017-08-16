Крейг знову зіграє Джеймса Бонда в новому фільмі
11:03, 16 серпня 2017Світ
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Акторові було поставлено питання, чи буде він знову грати секретного агента під час його виступу в американському чат-шоу.
Подробиці актор не повідомив / з відкритих джерел
Актор Деніел Крейг зізнався, що знову виконає роль Джеймса Бонда в новому фільмі. Про це повідомляє ВВС.
Акторові було поставлено питання, чи буде він знову грати секретного агента під час його виступу в американському чат-шоу. Крейг відповів лаконічно: "Так".
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Подробицями він не поділився з глядачами.
Раніше Крейг заявляв, що «він краще розкриє собі вени, ніж зніметься у фільмі про агента 007», хоча пізніше сказав, що зробив це зопалу.
За повідомленнями ЗМІ, фільм про Бонда вийде у 2019 році.
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