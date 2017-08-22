ІД опублікувало відеозвернення бойовика, який влаштував різанину в Сургуті
Нападник у відеозверненні клянеться у вірності ватажку угруповання і закликає до насильства.
У Мережі з'явилося посмертне відео з чоловіком, який влаштував різанину в російському Сургуті.
Відео опублікувало пов'язане з ісламістами видання Furat Media, повідомила SITE Intellgence Group, що займається моніторингом діяльності терористів, передає ТСН.
Артур Гаджієв в титрах вказується як Масауд аль-Сургуті. Він сидить у балаклаві, поруч з ним сокира і прапор "ІД".
Читайте такожРізанина в Сургуті: в мережі показали ліквідованого чоловіка, що напав з ножем на перехожих (відео)
У своїй промові бойовик присягається у вірності ватажкові "ІД" Абу Бакру аль-Багдаді і каже, що радий стати моджахедом. Також він закликає мусульман нападати з ножами і викрутками.
Нагадаємо, вранці 19 серпня в російському місті Сургут чоловік почав нападати з ножем на перехожих. Поранення отримали, за останніми даними, вісім осіб. Поліція ліквідувала підозрюваного у нападі, так як він чинив опір.