ІД опублікувало відеозвернення бойовика, який влаштував різанину в Сургуті

У Мережі з'явилося посмертне відео з чоловіком, який влаштував різанину в російському Сургуті.

Відео опублікувало пов'язане з ісламістами видання Furat Media, повідомила SITE Intellgence Group, що займається моніторингом діяльності терористів, передає ТСН.

Артур Гаджієв в титрах вказується як Масауд аль-Сургуті. Він сидить у балаклаві, поруч з ним сокира і прапор "ІД".

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У своїй промові бойовик присягається у вірності ватажкові "ІД" Абу Бакру аль-Багдаді і каже, що радий стати моджахедом. Також він закликає мусульман нападати з ножами і викрутками.

Нагадаємо, вранці 19 серпня в російському місті Сургут чоловік почав нападати з ножем на перехожих. Поранення отримали, за останніми даними, вісім осіб. Поліція ліквідувала підозрюваного у нападі, так як він чинив опір.