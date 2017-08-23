Посла Росії в Судані знайшли мертвим
За даними джерел, тіло посла РФ Міргаяса Ширінського було виявлено в басейні його будинку.
Посла Росії в Судані Міргаяса Ширінського знайшли мертвим у резиденції в Хартумі.
Про це повідомляє РИА Новости з посиланням на МЗС Росії.
"23 серпня в Хартумі помер посол Росії в Судані Міргаяс Ширінський. Відразу ж після отримання детальної інформації від співробітників російського посольства в Хартумі проінформуємо про обставини смерті нашого колеги", - сказали в МЗС РФ.
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За даними джерела телеканалу Al Arabiya, тіло Міргаяса Ширінського було виявлено в басейні.
#BREAKING: Al Arabiya sources: #Russian ambassador in #Khartoum found drowned in the swimming pool at home pic.twitter.com/04DsnNOwLw— Al Arabiya English (@AlArabiya_Eng) 23 серпня 2017 р.
Джерело Reuters в поліції Хартума повідомило про те, що у Ширінського були проблеми зі здоров'ям. Зокрема він страждав від підвищеного кров'яного тиску.
Співчуття у зв'язку зі смертю посла російській владі висловило МЗС Судану.
Міргаяс Ширінський очолював російську дипмісію в Судані з 2013 року.