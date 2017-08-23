Посла Росії в Судані знайшли мертвим

Посла Росії в Судані Міргаяса Ширінського знайшли мертвим у резиденції в Хартумі.

Про це повідомляє РИА Новости з посиланням на МЗС Росії.

"23 серпня в Хартумі помер посол Росії в Судані Міргаяс Ширінський. Відразу ж після отримання детальної інформації від співробітників російського посольства в Хартумі проінформуємо про обставини смерті нашого колеги", - сказали в МЗС РФ.

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За даними джерела телеканалу Al Arabiya, тіло Міргаяса Ширінського було виявлено в басейні.

Джерело Reuters в поліції Хартума повідомило про те, що у Ширінського були проблеми зі здоров'ям. Зокрема він страждав від підвищеного кров'яного тиску.

Співчуття у зв'язку зі смертю посла російській владі висловило МЗС Судану.

Міргаяс Ширінський очолював російську дипмісію в Судані з 2013 року.