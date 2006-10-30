Громадяни Сербії схвалили нову конституцію
Етнічні албанці бойкотували голосування
Громадяни Сербії на загальнонаціональному референдумі схвалили проект нової конституції, яка закріплює статус провінції Косово як складової частини країни.
Як повідомляє українська служба Бі-Бі-Сі, прем`єр-міністр Сербії Воїслав КОШТУНІЦА назвав результати референдуму історичним моментом, що визначить нове майбутнє для його країни.
Згідно з попередніми результатами референдуму, 51,5% усіх сербських виборців проголосували за нову конституцію.
Етнічні албанці, які становлять більшість у Косово, засудили референдум і бойкотували голосування.
В.КОШТУНІЦА висловив переконання, що Сербія довела світові свою легітимність і показала, що орієнтована на побудову демократичної правової держави.
За його словами, нова конституція підтвердила той факт, що провінція Косово є невід`ємною складовою Сербії. Дводенний референдум щодо проекту нової конституції підтримували уряд і всі головні політичні партії Сербії, які вважають, що він дасть країні новий стимул.
Опозиційні партії звинувачували уряд у надмірній поквапливості і недостатніх консультаціях щодо тексту нової конституції.
В наступні кілька днів сербський парламент офіційно проголосить нову конституцію, після чого будуть оголошені вибори.