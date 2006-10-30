Громадяни Сербії схвалили нову конституцію

Громадяни Сербії на загальнонаціональному референдумі схвалили проект нової конституції, яка закріплює статус провінції Косово як складової частини країни.

Як повідомляє українська служба Бі-Бі-Сі, прем`єр-міністр Сербії Воїслав КОШТУНІЦА назвав результати референдуму історичним моментом, що визначить нове майбутнє для його країни.

Згідно з попередніми результатами референдуму, 51,5% усіх сербських виборців проголосували за нову конституцію.

Етнічні албанці, які становлять більшість у Косово, засудили референдум і бойкотували голосування.

В.КОШТУНІЦА висловив переконання, що Сербія довела світові свою легітимність і показала, що орієнтована на побудову демократичної правової держави.

За його словами, нова конституція підтвердила той факт, що провінція Косово є невід`ємною складовою Сербії. Дводенний референдум щодо проекту нової конституції підтримували уряд і всі головні політичні партії Сербії, які вважають, що він дасть країні новий стимул.

Опозиційні партії звинувачували уряд у надмірній поквапливості і недостатніх консультаціях щодо тексту нової конституції.

В наступні кілька днів сербський парламент офіційно проголосить нову конституцію, після чого будуть оголошені вибори.