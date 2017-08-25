Глава ЦРУ взяв під особистий контроль "російську справу" Трампа - WP

Директор Центрального розвідувального управління США Майк Помпео взяв під контроль розслідування зв'язків президента Дональда Трампа з Росією, передає РБК, посилаючись на видання The Washington Post.

Повідомляється, що цей крок стурбував вищі кола ЦРУ у зв'язку з можливим конфліктом інтересів. Зокрема, у зв'язку з тим, що раніше Помпео неодноразово заявляв про незначність втручання Росії у вибори 2016 року і показав себе вірним прихильником Трампа.

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"Помпео не перешкоджав розслідуванню можливих зв'язків оточення Трампа з Росією. Проте ряд офіційних представників висловлюють занепокоєння щодо того, як би він вчинив, якби ЦРУ виявило нову інформацію, що потенційно завдає шкоди Трампу, і йому довелося б вибирати, кого захищати: агентство або президента", - зазначили джерела WP.

Газета також пише, що Помпео взяв під контроль розслідування зв'язків Трампа з Росією, щоб не допустити витоку секретної інформації.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Трампу в ході виборчої кампанії обіцяли організувати зустріч з Путіним. Однак оточення Трампа тоді прохолодно поставилося до цих спроб.