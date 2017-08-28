США можуть скоротити видачу віз для сезонних працівників і культурного обміну

Адміністрація Дональда Трампа вивчає скорочення видачі віз за програмами культурного обміну, найму сезонних працівників і програм вивчення мови з проживанням в сім'ї та одночасної підробітком (au pair). Як повідомляє Reuters, про це написала The Wall Street Journal з посиланням на джерела. Мова йде про можливе скорочення видачі п'яти типів віз за програмами J-1 з 15. В цю групу входять і студентські візи, але співрозмовники WSJ кажуть, що поки їх видачу скорочувати не планують.

Читайте такожАдміністрація Трампа розглядає можливість обмежити видачу віз громадянам 4 країн - ЗМІReuters нагадує, що до обрання президентом Трамп займався нерухомістю, в тому числі в Нью-Йорку, і його готельний бізнес значною мірою залежав від найму сезонних працівників в готелі і курорти. Проте в ході передвиборної кампанії і відразу після інавгурації він пообіцяв надати американцям пріоритет при наймі на роботу.

У Держдепартаменті оперативно прокоментувати інформацію WSJ не змогли. За статистикою Держдепу, всі візові програми J-1 дають можливість «зануритися в американське суспільство і культуру» приблизно 300 тис. іноземців в рік.

У квітні повідомлялося, що Трамп планує підписати указ про доручення федеральним структурам ініціювати зміни в законодавстві, в результаті яких зросла б зайнятість серед американців. Мова йшла про поправки в трудове зааконодательство і в закони, що регулюють в'їзд іноземців у країну.