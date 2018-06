"Мільйон від Сандри Буллок і молитви Бейонсе": скільки зірки готові пожертвувати на допомогу постраждалим від "Харві"

Стихійне лихо в Техасі не залишило байдужим світових зірок.

Кім Кардашьян у своєму мікроблозі написала повідомлення, що готова пожертвувати Армії Порятунку і всім постраждалим людям, які залишилися без даху над головою, 500 тисяч доларів, повідомляє Fox News.

Вона наголосила, що її мати і сестра вже провели таку благодійну акцію зі свого боку, а тепер настала її черга. Кантрі-співак Кріс Янг також пообіцяв пожертвувати 100 тисяч доларів.

Кевін Харт збільшив суму свого внеску до 50 тисяч доларів. Потім Кріс Браун дав на пожертву 100 тисяч доларів. Бейонсе, яка з Х'юстона, оголосила у вівторок, що буде займатися благодійністю, щоб допомогти постраждалим від повені в її рідному місті.

«Моє серце йде в моє рідне місто, Х'юстон, і я постійно молюся за тих, хто постраждав», - сказала вона в заяві для місцевих ЗМІ.

Голлівудська актриса Сандра Буллок пожертвувала 1 млн дол. на допомогу постраждалим від тропічного урагану.

"Для мене дуже важливо, що я можу допомогти. Кожен з нас повинен зробити свій внесок", - заявила актриса.

Знаменитості також пишуть слова підтримки постраждалим в соцмережах.

Mr. McNair and the #Texans are pledging $1 million dollars to the United Way of Greater Houston Flood Relief Fund. #HoustonStrongpic.twitter.com/emzPzGdnr7 — Houston Texans (@HoustonTexans) August 28, 2017

Houston we are praying for you! My mom, sisters & I will be donating $500,000 to @redcross and @salvationarmyus today #HoustonStrong — Kim Kardashian West (@KimKardashian) August 29, 2017

A special song for Houston from last night's show.

R42https://t.co/3J5e6gvdtm — Coldplay (@coldplay) August 29, 2017

Texas has been hit hard by Hurricane Harvey. I'm donating $100,000 relief to efforts and hope you will join me. https://t.co/oZvwtkp1iUpic.twitter.com/kDLNdj3WVi — ChrisYoungMusic (@ChrisYoungMusic) August 27, 2017

Praying for Houston what a special place. Making relief and donations sending ❤️. — xoxo, Gaga (@ladygaga) August 27, 2017