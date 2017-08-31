Макрон: життя світового лідера не таке "круте", як може здаватися
Зокрема він нарікнув, що йому кожні 10 днів доводиться говорити з турецьким президентом Ердоганом, розмови з яким "завжди дуже серйозні".
Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що життя світового лідера є не таким "крутим". Наприклад, йому доводиться вести переговори зі своїм турецьким колегою Реджепом Таїпом Ердоганом. Про це Макрон заявив в інтерв'ю французькому щотижневику Le Point, повідомляє Reuters.
Читайте такожУ Франції готують пропозиції щодо реформування ЄвросоюзуВідповідаючи на запитання журналіста, чи не намагається він показати себе "крутим" на світовій арені, Макрон відповів: "Світова арена насправді не така вже й крута, як ви знаєте".
Коли його попросили навести приклад, він згадав президента Туреччини.
"Я один з тих, хто має говорити з Ердоганом кожні 10 днів", - відповів Макрон, але без пояснень, що саме він мав на увазі.
Як відомо, Ердогана часто критикують лідери у Західній Європі, особливо через порушення прав людини.
Остання відома розмова між Макроном і Ердоганом відбулася 27 серпня, коли вони обговорювали долю французького журналіста, ув'язненого в Туреччині.