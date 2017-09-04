У Південній Кореї заявили, що КНДР готується до нових пусків балістичних ракет

У Південній Кореї міністерство оборони повідомляє про імовірні запуски балістичних ракет КНДР. Про це пише Reuters.

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"Ми продовжуємо бачити ознаки можливих пусків балістичних ракет. Ми також прогнозуємо, що Північна Корея може запустити міжконтинентальну балістичну ракету", - заявив у понеділок представник міноборони Південної Кореї.

Як повідомляв УНІАН раніше, у відповідь на ядерне випробування КНДР Збройні сили Південної Кореї провели навчання із застосуванням балістичних ракет.

"Навчання проходили у відповідь на шосте ядерне випробування КНДР, в них використовувалася балістична ракета Hyunmoo і винищувачі F-15K", - йдеться в повідомленні.

За словами представника Об'єднаного комітету начальників штабів (JCS), в рамках навчань у Східному морі ракета класу земля-земля Hyunmoo і ракета великої дальності повітря-земля F-15K успішно ліквідували необхідні об'єкти.