Масштабна ДТП в Росії: учасниками аварії стали понад 30 машин (відео)

Четверо дорослих і дитина постраждали при зіткненні 31 автомобіля на федеральній автодорозі М-4 "Дон" в Бобровському районі Воронезької області, повідомляє в понеділок головне управління МВС регіону, передає РИА "Новости".

"В результаті дорожньо-транспортної пригоди 31 легковим автомобілям заподіяні механічні пошкодження. З тілесними ушкодженнями різного ступеню тяжкості до медичного закладу госпіталізовані: малолітня жителька Рязані, 52-річний житель Тульської області та його дружина у віці 38 років, 57-річний житель Твері і його дружина у віці 54 років", — повідомляє поліція.

"Важких" серед постраждалих у цій ДТП немає.