Масштабна ДТП в Росії: учасниками аварії стали понад 30 машин (відео)
12:22, 04 вересня 2017Світ
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"Важких" серед постраждалих у цій ДТП немає.
Під Воронежем у ДТП за участю 31 машини постраждали п'ять чоловік / скріншот
Четверо дорослих і дитина постраждали при зіткненні 31 автомобіля на федеральній автодорозі М-4 "Дон" в Бобровському районі Воронезької області, повідомляє в понеділок головне управління МВС регіону, передає РИА "Новости".
"В результаті дорожньо-транспортної пригоди 31 легковим автомобілям заподіяні механічні пошкодження. З тілесними ушкодженнями різного ступеню тяжкості до медичного закладу госпіталізовані: малолітня жителька Рязані, 52-річний житель Тульської області та його дружина у віці 38 років, 57-річний житель Твері і його дружина у віці 54 років", — повідомляє поліція.
"Важких" серед постраждалих у цій ДТП немає.
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