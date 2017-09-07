Міноборони ФРН про "Захід-2017": маємо справу з демонстрацією можливостей та сили росіян

Кількість учасників запланованих спільних російсько-білоруських навчань "Захід-2017" може бути значно вищою, ніж вказують офіційні цифри. Таке припущення висловила в четвер, 7 вересня, міністерка оборони ФРН Урсула фон дер Ляєн.

Заява пролунала під час зустрічі міністрів оборони країн-членів ЄС у Таллінні, передає DW.com з посиланням на інформагенцію dpa.

На думку керівниці німецького оборонного відомства, справжня кількість залучених до навчань "Захід-2017" військовослужбовців може становити "понад 100 тисяч", що в рази перевищує офіційно заявлену цифру в 12,7 тисячі учасників. "Я вважаю, (…) що ми тут маємо справу з демонстрацією можливостей та сили росіян", - сказала фон дер Ляєн, слова якої наводить інформагенція dpa.

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Однією з причин, чому російські військові занижують число військовослужбовців, є прагнення РФ обійти правила прозорості військових навчань, вважають у НАТО. За чинними правилами, якщо кількість учасників військових навчань перевищує 13 тисяч осіб, Росія як член Організації з безпеки та співробітництва в Європі (ОБСЄ) має надати іншим членам організації широкі можливості для спостереження за перебігом навчань, включно з польотами над територією навчань та розмовами з задіяними військовослужбовцями.

Спільні російсько-білоруські навчання "Захід-2017" триватимуть з 14 до 20 вересня цього року на території Білорусі та західних територіях Росії. Насамперед такі країни-члени НАТО, як Польща, Литва, Латвія та Естонія, розглядають проведення цих навчань неподалік від їхніх кордонів як пряму безпекову загрозу.