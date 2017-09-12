Сотні тисяч прихильників незалежності Каталонії вийшли на вулиці Барселони

Сотні тисяч каталонців вийшли на демонстрацію у Барселоні у понеділок, 11 вересня, на підтримку незалежності Каталонії від Іспанії, пише Deutsche Welle.

Ця акція приурочена до святкування Національного дня Каталонії - Діади, який щорічно відзначається в регіоні 11 вересня в пам'ять річниці закінчення облоги Барселони 1714 року.

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За оцінкою поліції Барселони, у демонстрації бере участь близько одного мільйона осіб, що робить її однією з наймасштабніших акцій протягом останніх кількох років, інформує Reuters. Утім, організатори повідомляли, що перед початком акції про намір взяти участь в акції повідомили близько 400 тисяч людей.

Учасники демонстрації били в барабани, тримали в руках червоно-жовті прапори Каталонії і прапори Євросоюзу та плакати із написами на кшталт "Ми будемо вільною країною!" та "Сповнені надії". Деякі демонстранти були вдягнені у флюросцентні футболки жовтого кольору із написом "так" - таким чином вони закликають підтримати проголошення незалежності від Іспанії під час референдуму, який призначений регіональною владою на 1 жовтня 2017 року.

Як повідомляв УНІАН, Каталонський парламент у середу проголосував за проведення референдуму про незалежність 1 жовтня та процес відокремлення від Іспанії, якщо громадяни проголосують "за".

Генеральна прокуратура Іспанії заявляє, що висуне кримінальні обвинувачення проти всіх депутатів регіонального парламенту Каталонії, які проголосували за проведення референдуму про незалежність.