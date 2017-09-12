Росія почала навчання поблизу українського кордону

Військовослужбовці 49-ої загальновійськової російської армії на Кубані почали командно-штабні навчання на місцевості. Про це повідомив начальник прес-служби округу Вадим Астаф'єв, передає РІА Новости.

"Близько 700 військовослужбовців й понад 200 одиниць бойової техніки приведені у повну бойову готовність та здійснили марші загальною протяжністю понад 700 кілометрів у район зосередження, у ході якого відпрацюють команди з відбиття нападу умовного противника, питання життєзабезпечення на привалах й орієнтування в незнайомій місцевості", — сказав він.

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За словами Астаф'єва, навчання проводяться у Краснодарському, Ставропольському краю та Адигеї.

На навчаннях відпрацюють зміну місць дислокації, марші відбиття масованого ракетно-авіаційного удару умовного противника. До заходів також залучаються розвідка й безпілотники "Орлант-10", здатні передавати картину на екран монітора.

Як повідомляв УНІАН, за офіційними даними, активна фаза спільних стратегічних навчань Білорусі та Росії "Захід-2017" запланована на 14-20 вересня. У цих навчаннях, які пройдуть на території Білорусі, передбачається участь до 13 тисяч військовослужбовців.