На тлі російської загрози Швеція проводить найбільші за 23 роки військові навчання (фото)

Найбільші за останні 23 роки в Швеції військові навчання "Аврора" проводяться за підтримки НАТО, сама країна членом альянся не є. У них беруть участь 19 тисяч військовослужбовців. Навчання триватимуть три тижні, повідомляє Бі-бі-сі.

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"Ситуація з безпекою в регіоні погіршилася", - так прокоментував початок маневрів командувач шведської армії Мікаель Біден.

"Сьогодні Росія - це країна, яка впливає на загальну ситуацію в Європі з точки зору безпеки своїми діями - анексією Криму і тривалим конфліктом на сході України, тому зрозуміло, що ми дуже ретельно стежимо за тим, що робить Росія", - заявив Біден.

Як зазначає агентство Рейтер, в останні роки Швеція скорочувала витрати на оборону, а в березні цього року в країні знову ввели військовий призов.

"Аврора - найбільша операція за останні 23 роки, в якій будуть взаємодіяти ВВС, морська піхота і армія. Ці маневри - важливий сигнал у сфері оборонної політики. Вони допоможуть нам убезпечитися від різних інцидентів і більш точно оцінити нашу обороноздатність", - цитує шведське видання The Local заяву міністра оборони Швеції Петера Хультквиста.

Крім шведської армії у навчаннях беруть участь військовослужбовці з США, Франції, Норвегії та інших країн НАТО. Раніше в НАТО заявляли, що маневри не є відповіддю на російсько-білоруські навчання "Захід-2017".

У російсько-білоруських маневрах "Захід-2017", які розпочалися вранці в четвер, беруть участь майже 13 тисяч військовослужбовців. Вони пройдуть з 14 по 20 вересня на полігонах в Росії та Білорусі. Активна фаза навчань в Білорусі триватиме три дні - з 17 по 19 вересня.