У Німеччині судять трьох людей, які залишили помирати пенсіонера у відділенні банку

У Німеччині судитимуть трьох людей за те, що вони не надали допомогу пенсіонеру, якому стало погано у відділенні банку у м. Ессен, пише ВВС.

Зазначається, що згідно із записами відеокамер, 83-річний пенсіонер впав у банку та сильно вдарився головою об підлогу. Через тиждень чоловік помер у лікарні. На записі видно, що клієнти банку просто ходять навколо чоловіка. Відвідувачів фінустанови ідентифікували.

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Зазначається, що лише п’ята людина із присутніх у банку викликала швидку. Відтак, на лаві підсудних опинились 55-річний чоловік з Оберхаузена, а також 39-річна жінка та 21-річний чоловік з Ессена.

Двоє підсудних заявили, що прийняли пенсіонера за безхатченка, однак прокурор не прийняла такого аргументу.

Зазначається, що законодавство у Німеччині передбачає штраф і навіть тюремне ув'язнення до року за ненадання екстреної медичної допомоги. Якщо люди самі не вміють надавати першу допомогу, закон вимагає від них хоча би викликати "швидку".