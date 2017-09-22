Brexit: нацслужбу охорони здоров'я Британії залишили 10 тисяч медпрацівників з ЄС

Близько 10 000 громадян ЄС покинули роботу в Національній службі охорони здоров'я Британії з моменту проведення референдуму про вихід країни з блоку. Про це повідомляє Європейська правда з посиланням на The Guardian.

Агентство NHS Digital, яке збирає дані про медичну службу, виявило, що за 12 місяців до червня цього року, 9 832 лікарі, медсестри та допоміжний персонал ЄС звільнилися.

Серед тих, хто залишив Нацслужбу охорони здоров'я Британії з червня 2016 року до червня 2017 року: 3885 медичних сестер та 1 794 лікарі.

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Британська медична асоціація заявила, що результати агентства схожі на результати власного дослідження, в якому було виявлено, що чотири з 10 лікарів з країн ЄС, які працюють у Британії, розглядали питання про звільнення.

"Пройшло понад рік після референдуму, але уряд не зміг представити ніяких подробиць щодо майбутнього для громадян ЄС та їх сімей, які проживають у Великій Британії", - сказала речниця Британської медичної асоціації, яка представляє 170 000 лікарів.

"Тереза Мей має покласти край невизначеності та надати медикам з EEA (Європейської економічної зони), які працюють у Нацслужбі охорони здоров'я Британії дозвіл на постійне проживання, а не використовувати їх як політичних пішаків на переговорах", - заявила вона.