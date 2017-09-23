Трамп закликав керівництво Національної футбольної ліги звільняти гравців, які проігнорували гімн

Президент США Дональд Трамп різко розкритикував гравців Національної футбольної ліги (НФЛ), які відмовилися стоячи слухати національний гімн країни, повідомляє ESPN.

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Трамп заявив, що керівництво ліги зобов'язана звільняти футболістів, які проігнорували виконання гімну. Він також закликав глядачів покидати трибуни при прояві неповаги до цінностей США.

Під час виконання гімну перед матчем деякі гравці НФЛ опустилися на одне коліно, висловлюючи протест проти жорстокого поводження поліції з афроамериканцями.