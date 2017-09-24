ЗМІ назвали чотири головні інтриги виборів у Німеччині (фоторепортаж)

У Німеччині В неділю, 24 вересня, стартували парламентські вибори. Так, виборчі дільниці по всій країні відкрилися для голосування в 8:00 за місцевим часом (9:00 за київським), а закриються о 18:00 (19:00 за Києвом). Незабаром після завершення голосування оголосять дані екзит-полів, а офіційні результати повинні оголосили в понеділок вранці.

Як пише Deutsche Welle, безумовне лідерство в опитуваннях блок чинного канцлера Ангели Меркель захопив у травні 2017 року і максимального результату досяг у серпні, коли за ХДС/ХСС були готові проголосувати 39% виборців. Лідерство альянсу ХДС/ХСС на чолі з Ангелою Меркель на виборах є практично безперечним.

Своєю чергою соціал-демократи (СДПН) набирали найбільшу кількість голосів за опитуваннями в березні-квітні. Тоді за них готові були голосувати 32-33% виборців. Проте, як зазначає у своєму огляді DW, формування уряду і нового політичного розкладу в парламенті може піти різними шляхами.

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Одне з головних питань - яка партія опиниться на третьому місці і стане головною опозиційною силою. Шанси є у "Альтернативи для Німеччини" (АдН), у екс-комуністів з Лівої партії, лібералів з Вільної демократичної партії (ВДП) і у "Союзу-90"/"зелених".

До "великої коаліції", як зазначає видання, можуть увійти тільки ліберали і "зелені". А третя за кількістю мандатів партія стає основною опозиційною силою. Вона отримає інструменти для тиску на уряд через депутатські запити. Крім того, лідери опозиції отримають головування в постійних комітетах Бундестагу, включаючи комітет з бюджету.

Друга інтрига, на думку видання, скільки відсотків наберуть "праві популісти" з АдН, у яких є великі шанси вийти на третє місце. Як зазначають експерти, опитані DW, якщо партія увійде в Бундестаг, то стане, як мінімум, однією з провідних політичних сил, що постійно критикують зовнішньополітичний і внутрішньополітичний курс Берліна.

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По-третє, експерти аналізують можливі варіанти створення коаліції. Вони допускають три варіанти: "велика коаліція" з ХДС/ХСС та СДПН, коаліція без участі СДПН, в якій їх місце займуть ліберали з ВДП, а також коаліція християнських демократів з лібералами і "зеленими". Як малоймовірні розглядаються варіанти коаліції на основі СДПН.

Четверта інтрига - криза в СДПН, найстарішої політичної партії Німеччини. Після провалів соціал-демократів на виборах у Франції, Греції та Австрії слабкий результат СДПН в Німеччині може бути сприйнятий як прояв серйозної кризи всього соціал-демократичного руху в Європі.