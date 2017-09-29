У російському аеропорту під пасажирами обвалився трап: важко травмована дитина (фото, відео)
15:56, 29 вересня 2017Світ
0 0
В аеропорту Пулково в Санкт-Петербурзі під час виходу пасажирів з літака провалилася секція трапа.
Жінка, яка несла на руках дитину, впала з триметрової висоти / "Фонтанка"
В аеропорту Пулково в Санкт-Петербурзі під час виходу пасажирів з літака провалилася секція трапа. Жінка, яка несла на руках дитину, впала з триметрової висоти, пише Meduza.
Немовля (за даними з різних джерел, дівчинці від 1 року до півтора років) в результаті падіння отримало черепно-мозкову травму та забій головного мозку. Дівчинка перебуває в реанімації в одній з дитячих міських лікарень Петербурга. Лікар оцінюють її стан як важкий.
Обвалилася верхня секція трапа / "Фонтанка"
Жінка, що впала разом з дитиною при обваленні секції трапа, отримала перелом ноги.
Як повідомляв УНІАН, у Росії група поліцейських зламала ногу футбольному вболівальнику.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter