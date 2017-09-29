У Швейцарії на аукціоні знайшли картину Айвазовського, яку викрали 40 років тому

У Швейцарії на аукціоні Koller виявили картину Івана Айвазовського "Вид на Ревель", вкрадену в 1976 році. Про це повідомляє МВС Росії.

За даними відомства, роботу виставили на торги більш ніж за $1 млн.

МВС Росії зв'язалося з Інтерполом і попросив організаторів торгів прибрати картину з торгів. Найближчим часом її доставлять в Росію.

У Koller залишилися інші роботи Айвазовського, вартість яких становить від 25 тисяч до півмільйона євро.

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У 1976 році картину вкрали з музею-заповідника "Дмитровський кремль".

Айвазовський написав картину "Вид на Ревель" в 1845 році і тоді називалася "Море". Цю роботу часто плутають з іншою картиною художника під назвою "Ревель", створену в 1844 році.