США не визнають курдського референдуму про незалежність

00:37, 30 вересня 2017
Світ
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У заяві також йдеться, що США закликають сторони до спокою, припинення обопільних звинувачень і погроз.

В іракському Курдистані проходить референдум про незалежність / REUTERS

США не визнають референдум про незалежність іракського Курдистану і закликають сторони до конструктивного діалогу. Про це йдеться в заяві державного секретаря США Рекса Тіллерсона, оприлюдненого в Twitter Держдепартаменту.

"Сполучені Штати не визнають односторонній референдум, проведений регіональним урядом іракського Курдистану, який відбувся в понеділок. Голосування і його результати не легітимні, і ми продовжуємо підтримувати єдиний, федеральний, демократичний і процвітаючий Ірак", – підкреслив Тіллерсон.

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У заяві також йдеться, що США закликають сторони до спокою, припинення обопільних звинувачень і погроз.

Раніше повідомлялося, що в Курдській регіональній автономії Іраку пройшов референдум за незалежність Курдистану, більшість учасників якого висловилися за незалежність даної території. Про невизнання результатів референдуму заявили уряди Іраку, Туреччини та багатьох інших країн.

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Теги: #референдум в Курдистані