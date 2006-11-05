Шиїти святкують вирок Саддамові, сунніти мститимуть...

Після виголошення смертного вироку колишньому президентові Іраку Саддаму Хусейну в районах шиїтів країни почалися святкові процесії. Їхні учасники викрикують гасла проти Хусейна і стріляють в повітря.

Представник шиїтського прем`єр-міністра Іраку Нурі аль-Малики заявив, коментуючи вирок: "Це найменше, чого заслуговує Саддам". Державне телебачення Іраку показує святкуючих жителів з міських вулиць. Зйомки змонтовані з кадрами масових поховань часів правління Хусейна.

Натомість у передмістях Багдада, де проживають переважно сунніти, почалися зіткнення з американськими й іракськими військами. У Тикриті, рідному місті Хусейна, близько тисячі людей вийшла на вулиці з портретами колишнього президента і пообіцяли мститися за нього.

5 листопада іракський трибунал засудив Хусейна до страти через повішення. Колишній диктатор визнаний винним у вбивстві 148 шиїтів в селі Дуджейл. Разом з Хусейном до страти засуджені його брат, колишній глава іракської розвідки Барзан аль-Тикриті (Barzan al-Tikriti) і колишній голова Іракського революційного суду Авад Хамед аль-Бандер (Awad Hamed al-Bander). Ще четверо обвинувачених одержали від 15 років в`язниці до довічного ув`язнення, один - виправданий.

Вирок суду буде автоматично розглянутий апеляційною інстанцією. Якщо вона не знайде підстав для перегляду, вирок приведуть у виконання протягом 30 днів.

Європейський Союз, вітаючи завершення судового процесу, висловив протест проти страти Саддама Хусейна і двох його підлеглих. Згідно з поширеним від імені ЄС прес-релізом, засудження винних за злочини попереднього режиму має сприятливо позначитися на національному возз`єднанні Іраку в майбутньому. Водночас Євросоюз виступив проти застосування страти, оскільки "ЄС протестує проти застосування вищої міри покарання у всіх випадках і за будь-яких обставин, у тому числі і в даному випадку", передає Associated Press.