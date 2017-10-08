У Барселоні десятки тисяч супротивників відділення Каталонії провели мітинг

Десятки тисяч людей зібралися у центрі Барселони висловити протест проти планів лідерів Каталонії оголосити про незалежність після невизнаного референдуму, на якому 90 відсотків опитаних висловилися за відділення від Іспанії, повідомляє Російська служба Бі-бі-сі.

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Напередодні у суботу мітинги на підтримку єдності Іспанії пройшли в столиці та інших великих містах.

Організатори в Барселоні називають недільну акцію мітингом "мовчазної більшості", що виступає проти референдуму.

Противники відділення Каталонії розповіли, що вранці місцеві телеканали замість мітингу показували монастир Монсеррат.

90 відсотків від 2,3 млн каталонців, які прийшли на невизнаний і заборонений Мадридом референдум 1 жовтня, проголосували за відділення від Іспанії. Явка при цьому склала 43%.