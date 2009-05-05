Спроба військового заколоту в Грузії: арештували кількох вищих офіцерів

Влада Грузії заявляє, що група військовослужбовців спробувала влаштувати заколот. Бронетанковий батальйон, дислокований на базі Мухровані за 30 кілометрів від Тбілісі, заявив про непокору. Про це, виступаючи по телебаченню, заявив міністр оборони Давид Сихарулідзе.

Подробиці наразі невідомі. Раніше сьогодні МВС Грузії оголосило, що за спробу військового заколоту і зв`язок з російськими спецслужбами арештовано кількох вищих офіцерів. Чи пов`язані між собою ці два випадки, поки невідомо.

Всі ці події відбуваються в Грузії напередодні запланованого на завтра старту спільних з силами НАТО військових навчань.

Эхо Москвы