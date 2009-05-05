Спроба військового заколоту в Грузії: арештували кількох вищих офіцерів
11:54, 05 травня 2009Світ
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Батальйон заявив про непокору
|Давид Сихарулідзе
Подробиці наразі невідомі. Раніше сьогодні МВС Грузії оголосило, що за спробу військового заколоту і зв`язок з російськими спецслужбами арештовано кількох вищих офіцерів. Чи пов`язані між собою ці два випадки, поки невідомо.
Всі ці події відбуваються в Грузії напередодні запланованого на завтра старту спільних з силами НАТО військових навчань.
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