У Москві та Ростові палають торговельні центри: є постраждалі (відео)

У Москві та Ростові-на-Дону виникли масштабні пожежі на території торгівельних центрів.

Як йдеться в сюжеті ТСН, з комплексу на околицях російської столиці евакуювали близько трьох тисяч людей. Повідомляють, що кілька з відвідувачів постраждали, але скільки саме - не уточнюють.

Після займання в торговельному центрі завалився дах. Зараз пожежу локалізували, але загасити повністю поки не змогли.

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У Ростові-на-Дону вогонь охопив найбільший у регіоні ринок. Пожежа палає на території площею понад 6 квадратних кілометрів. За словами свідків, врятувати вдалося лише незначну частину товару.