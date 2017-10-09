У Москві та Ростові палають торговельні центри: є постраждалі (відео)
11:33, 09 жовтня 2017Світ
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Кілька з відвідувачів торговельного центру постраждали, але скільки саме - поки невідомо.
У Ростові-на-Дону вогонь охопив найбільший у регіоні ринок / Скріншот ТСН
У Москві та Ростові-на-Дону виникли масштабні пожежі на території торгівельних центрів.
Як йдеться в сюжеті ТСН, з комплексу на околицях російської столиці евакуювали близько трьох тисяч людей. Повідомляють, що кілька з відвідувачів постраждали, але скільки саме - не уточнюють.
Після займання в торговельному центрі завалився дах. Зараз пожежу локалізували, але загасити повністю поки не змогли.
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У Ростові-на-Дону вогонь охопив найбільший у регіоні ринок. Пожежа палає на території площею понад 6 квадратних кілометрів. За словами свідків, врятувати вдалося лише незначну частину товару.
Масштабні пожежі охопили торговельні центри в Москві і Ростові-на-Дону
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