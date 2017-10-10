"Перший випадок в історії ООН": чотирьом суднам заборонили заходити у всі порти світу через Північну Корею

Рада Безпеки ООН запровадила масштабну портову заборону щодо чотирьох торгових кораблів, які в обхід санкцій ООН перевозили в КНДР і з країни заборонені товари. Про це повідомив Х'ю Гріффітс, глава експертного комітету при ООН, пише DW.com.

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При цьому він підкреслив, що заборона на захід до портів не має на увазі заморожування активів або заборони на переміщення водним простором, проте всім країнам заборонено приймати у себе ці чотири кораблі.

Гріффіт підкреслив, що це був "перший випадок в історії ООН", коли комітету при Радбезі довелося забороняти кораблям заходити в усі морські й океанські гавані.

Глава комітету також повідомив, що відомство отримало дані про те, що Північна Корея продовжує спроби експортувати вугілля в обхід санкцій ООН.