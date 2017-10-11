Москва пригрозила вислати ще 150 американських дипломатів

Москва розглядає різні варіанти відповіді на ситуацію навколо російської дипвласності у США та не виключає, що вимагатиме від Вашингтона "встановлення реального паритету з числа співробітників диппредставництв". Про це заявив в інтерв'ю РИА Новости директор департаменту Північної Америки МЗС Росії Георгій Борисенко.

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За словами дипломата, у Москві розглядають можливість "скоротити число співробітників дипмісії США у Росії до 300 чоловік або нижче". У кінці липня Росія наказала скоротити дипломатичну місію США у Росії на 755 чоловік, залишивши 455 співробітників.

"Якщо вони поводили себе подібним чином, значить, вони згодні з тим, що ми можемо поступити дзеркально з їхніми закордонними установами в Росії. Що стосується конкретних заходів, то ми їх розглянемо і, якщо це потрібно, вони будуть застосовані", - пояснив Борисенко.

Він додав, що цифра в 455 осіб, до якої Москва запропонувала Вашингтону призвести американський персонал, щоб зрівняти його з російським, включала також співробітників російського постійного представництва при ООН у Нью-Йорку. Однак вони не займаються двосторонніми російсько-американськими відносинами. "Це була суто наша добра воля. Ми фактично дали фору американцям, пішли їм назустріч", - зазначив дипломат.

На початку вересня на вимогу американської влади були закриті російське генконсульство у Сан-Франциско і торгові представництва у Вашингтоні та Нью-Йорку. Після цього у будівлях були проведені обшуки. Москва назвала ці дії недружнім кроком і пообіцяла звернутися в суд.

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