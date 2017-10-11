Дружина пішла від Вайнштейна, який опинився у центрі голлівудського секс-скандалу

Джорджина Чапман, дружина впливового голлівудського продюсера Харві Вайнштейна, якого звинуватили в сексуальних домаганнях, оголосила про розставання з чоловіком. Про це повідомляє Meduza з посиланням на People.

"Я вирішила покинути чоловіка. Мій головний пріоритет - турбота про маленьких дітей, і я прошу ЗМІ проявити повагу до мого приватного життя в цей момент", - повідомила Чапман. "Моє серце розбивається через величезні страждання, які відчували жінки через ці непрощенні дії", - зазначила вона.

Читайте такожАнджеліна Джолі і Гвінет Пелтроу розповіли про домагання з боку відомого голівудського продюсера

Джорджина Чапман і Харві Вайнштейн перебували у шлюбі з 2007 року. У них двоє дітей - дочка семи років та чотирирічний син. Чапман - одна із засновниць бренду модного одягу і прикрас Marchesa, популярного серед голлівудських актрис.

Раніше Вайнштейна звільнили із заснованої ним компанії Weinstein Co. Компанія також планує змінити назву, прибравши з нього прізвище продюсера.

Проблеми у Вайнштейна почалися після того, як на початку жовтня The New York Times опублікувала розслідування про сексуальні домагання Вайнштейна до актрис і підлеглих, які, за даними видання, тривали протягом кількох десятків років. Вайнштейн вибачився, але також має намір судитися з виданням.

Про домагання з боку Вайнштейна розповіли, в числі інших, Гвінет Пелтроу, Анджеліна Джолі, Розанна Аркетт і Азія Ардженто. Через Гвінет Пелтроу у продюсера була важка розмова з Бредом Піттом, який у той же час зустрічався з цією актрисою. Азія Ардженто розповіла про перенесені страждання у своєму фільмі, який продюсер назвав "смішним".

65-річний Харві Вайнштейн - один із найвпливовіших голлівудських продюсерів. Компанія випустила десятки відомих по всьому світу фільмів, у тому числі кінокартини Стівена Содерберга, Пітера Грінуея і Педро Альмодовара. Сам Вайнштейн особисто продюсував фільми Квентіна Тарантіно, трилогію «Володар кілець», фільм Мартіна Скорсезе «Авіатор» та інші.

Національний комітет Демократичної партії США (DNC) і ряд політиків-демократів вже заявили, що переведуть пожертви від Вайнштейна на адресу груп, що борються за права жінок. Продюсер надавав підтримку Демократичній партії протягом передвиборної кампанії 2016 року.

Як зазначає Бі-бі-сі, дослідження, проведене у 2015 році сайтом Vocativ, показало, що за 1,4 тис. виступів на церемонії вручення "Оскара" ім'я Вайнштейна з вдячністю згадували частіше, ніж Бога. Однак тепер більшість тих, з ким він працював, засудили його і відвернулися.

У 2004 році Вайнштейн був посвячений королевою у командори Ордена Британської імперії за внесок у британську кіноіндустрію, і вже лунають заклики позбавити його почесного звання. Прем'єр-міністр Великобританії Тереза Мей заявила, що хоча вона і стурбована звинуваченнями, рішення щодо орденів знаходяться поза компетенцією Даунінг-стріт.