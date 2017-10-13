У мережі з'явилося останнє шоу з лідером Linkin Park і перший після його смерті знімок репетиції гурту (фото, відео)

Група Linkin Park опублікувала в фейсбуці запис останнього шоу за участю свого фронтмена Честера Беннінгтона. Випуск Carpool Karaoke набрав до теперішнього часу майже 5 млн переглядів.

Ролик був знятий за шість днів до самогубства музиканта. Беннінгтон помер 20 липня 2017 року.

В «автомобільному караоке» фронтмен Linkin Park і інші учасники групи розмовляють і сміються з ведучим, актором Кеном Жонгом, а також виконують свої і чужі хіти.

Відео опубліковано з дозволу родичів Беннінгтона і його колег у Linkin Park.

Крім того, Linkin Park повернувся до репетицій. Через чотири місяці після самогубства фронтмена. Перше фото з репетиції з'явилося в Instagram.

Читайте такожМузиканти записали проникливий кліп в пам'ять про соліста групи Linkin Park (відео)

Концерт в пам'ять покійного Беннінгтона заплановано на 27 жовтня в Голлівуді. У шоу візьмуть участь не тільки Linkin Park, але і групи Blink 182, Bring Me The Horizon та інші.