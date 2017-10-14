Президент Ісландії зламав ніс у ванній
04:58, 14 жовтня 2017Світ
671 0
Йоуханнессона доставили в лікарню і наклали шви на рани.
Президент Ісландії Гвюдни Йоуханнессон / REUTERS
Президент Ісландії Гвюдні Йоуханнессон зламав ніс, приймаючи ванну. Про це він написав у своєму Facebook, передає РБК.
«Тепла і затишна ванна минулої ночі виявилася занадто гарячою і затишною», — розповів президент Ісландії.
Читайте такожВанна пива: в Ісландії відкрили пивне СПА
За його словами, він втратив свідомість через надто гарячу воду, вдарився лобом об борт ванни і зламав собі ніс.
Йоуханнессона доставили в лікарню і наклали шви на рани. У своєму повідомленні в Facebook він подякував медикам за надану допомогу. Він також заявив, що почуває себе добре, однак садно на лобі нагадує йому про інцидент.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter