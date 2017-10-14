Президент Ісландії зламав ніс у ванній

Президент Ісландії Гвюдні Йоуханнессон зламав ніс, приймаючи ванну. Про це він написав у своєму Facebook, передає РБК.

«Тепла і затишна ванна минулої ночі виявилася занадто гарячою і затишною», — розповів президент Ісландії.

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За його словами, він втратив свідомість через надто гарячу воду, вдарився лобом об борт ванни і зламав собі ніс.

Йоуханнессона доставили в лікарню і наклали шви на рани. У своєму повідомленні в Facebook він подякував медикам за надану допомогу. Він також заявив, що почуває себе добре, однак садно на лобі нагадує йому про інцидент.