Бейонсе презентувала потужний кліп про насильство над жінками (відео)

В рамках кампанії #FreedomForGirls популярна співачка Бейонсе презентувала кліп на пісню "Freedom". Кампанія #FreedomForGirls просуває глобальні цілі ООН. Одна з них – це те, що до 2030 року світ повинен звільнитися від насильства над жінками у всіх його формах.

Відео на пісню "Freedom" Бейонсе презентувала 11 жовтня, коли відзначають затверджений ООН Міжнародний день дівчат. Мета свята – привернути увагу суспільства на нерівність статі, забобон по відношенню до жінок, а також масштабні проблеми.

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У кліпі Бейонсе звертають увагу на невтішну статистику: кожні п'ять хвилин від насильства десь гине дівчинка; 63 мільйони дівчаток у всьому світі зазнали жіночого обрізання; 130 мільйонів дітей не ходять до школи; для дівчаток ризик зараження ВІЛ в два рази вищий, ніж для хлопчиків; кожна четверта дівчина виходить заміж в дитячому віці; 71% жертв торгівлі людьми жіночої статі.