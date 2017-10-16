Протести в Кенії після виборів: поліція вбила 33 людини (фоторепортаж)

Поліція Кенії вбила щонайменше 33 особи у столиці під час протестів після виборів в серпні. Про це повідомили правозахисники Amnesty International і Human Rights Watch, пише Reuters.

У доповіді говориться, що надмірна сила поліції проти протестувальників і жителів, які підтримують лідера опозиції Раїла Одінга, викликала загибель людей в Найробі.

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Як повідомляв УНІАН, президентські вибори в Кенії пройшли 8 серпня. Президент Ухуру Кеніата був переобраний на другий термін. Однак через численні фальсифікації результати голосування були скасовані Верховним судом.

Повторне голосування має відбутися 26 жовтня. Але лідери опозиції впевнені, що і це пройде з порушеннями. Політичні опозиціонери влади заявили про бойкот виборам до тих пір, поки не буде проведена виборча реформа та введена прозора система голосування.